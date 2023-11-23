Автомобили Mazda, продающиеся на рынке России, заметно подорожали в ноябре. Такие машины поставляются по схеме параллельного импорта.

В текущем месяце на российском автомобильном рынке изменилась стоимость моделей марки Mazda. Такие машины не поставляются в дилерские центры официально, так как компания прекратила свою деятельность в РФ.

Популярный среди покупателей кроссовер Mazda CX-9 привозят с начала 2023 года. В одном из автосалонов в Москве такой автомобиль предлагается за 6 500 000 рублей. Речь идет об исполнении High Plus. В текущем месяце стоимость модели выросла на 400 000 рублей. В комплектации паркетника предусматривается двигатель, рабочим объемом 2.5 литра, производительность которого составляет 231 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/час.

Стоимость обновилась еще для одного паркетника в линейке бренда - Mazda CX-4. Напомним, что сборкой таких автомобилей занимаются на предприятии FAW и Mazda. В октябре приобрести такую модель в Москве можно было по цене 3 200 000 рублей. Сейчас стоимость выросла на 100 000 рублей.

Автомобилистам в России Mazda CX-4 предлагается с системой переднего привода и 2-х литровым двигателем, производительность которого равна 158 л.с. В связке с ним работает АКПП на 6 диапазонов. В стартовой комплектации модель оснащается светодиодной оптикой, электронным стояночным тормозом и системой контроля слепых зон. Кроме того, есть задний датчик парковки.