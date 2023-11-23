Директор «Москвича» рассказал, почему завод пришлось воссоздавать «с нуля»

Как сообщил директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков в интервью «РИА Новости» , Renault , предыдущий владелец производственной площадки «Рено Россия», теперь известной как «Москвич», не оставил заводу никаких технологий, комплектующих или документации, необходимых для поддержания производства.

Он также подчеркнул, что бывшие владельцы завода активно избавлялись от всех ключевых поставщиков автокомпонентов, переводя производство на иностранные детали. Это обусловило необходимость перезапуска производства автомобилей на автозаводе «Москвич», фактически воссоздавая все процессы заново.