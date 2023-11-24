Фанаты Subaru раскритиковали Forester 2025 года на странице марки в соцсети

Интернет-комментаторы часто выскакивают из ниоткуда и ругают все, что видят. Но некоторые поводы нужно еще найти. В случае с новым Subaru Forester 2025 года, похоже, повод нашелся сам. После публикации на странице в соц.сети о своем новом блестящем внедорожнике, компания Subaru, вероятно, пожалела, что не отключила комментарии сразу.

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Раньше Forester был энергичным маленьким кроссовером, который делил платформу с Impreza и WRX. С этой целью на нем иногда устанавливался оппозитный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и некоторое время даже предусматривалась механическая коробка передач. Энтузиастам он понравился, но с годами Forester эволюционировал, потеряв свой первоначальный вид. Теперь он стал полноценным внедорожником, и первые признаки говорят о том, что его дизайн является серьезным недостатком.

После публикации информации об автомобиле в социальных сетях, фанаты восприняли новинку с осязаемым негативом. Вот лишь несколько этих комментариев: «В Subaru кто-то пытается убить компанию», «То, что в последнее время делает команда дизайнеров, похоже на то, что вы изо всех сил стараетесь сделать ее непривлекательной», «А ведь когда-то вы выпускали крутые вещи».

Другая часть комментаторов дала понять Subaru, что новая модель очень похожа на продукцию Ford: «Вы УВЕРЕНЫ, что это не Explorer, получивший эмблему Subaru?», — сказал один. «Я в замешательстве… Explorer дебютировал в 1991 году», — заявил другой. Еще в одном комментарии описали её сходство с несколькими машинами: «Представляем вам Honda RAV-explorer». И это лишь некоторые из тех сообщений, которые не содержат нецензурных слов.