У КамАЗа появится свой каршеринг с «Москвичами»

КамАЗ запустит каршеринг с «Москвичами», но не для всех. В ближайшее время челнинский автозавод запустит корпоративный каршеринг, которым смогут пользоваться его сотрудники. В автопарк сервиса войдут кроссоверы «Москвич 3», которые «оденут» в фирменную ливрею в белом, синем и красном цветах. Каршеринг пригодится сотрудникам компании, которым по долгу службы приходится перемещаться между городами присутствия КамАЗа и его дочерних предприятий.

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Поминутная аренда «Москвичей 3» от КамАЗа будет доступна его сотрудникам в нескольких городах — Набережные Челны, Нефтекамск, Туймазы, Тольятти, Самара, Сердобск и Димитровград.

Сколько именно кроссоверов войдет в автопарк КамАЗа, неизвестно, но оплачивать поездки будет сама компания.

Параллельно КамАЗ продолжает заниматься импортозамещением комплектующих для грузовиков. На этой неделе он рассказал о самосвале КамАЗ-6595, защищенном от санкций благодаря китайским и российским компонентам. При этом машине оставили локализованную кабину от Mercedes-Benz Arocs.