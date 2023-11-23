Эксперты назвали авто, которые больше всего ценят богатые россияне

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие люксовые автомобили реже всего меняли автовладельцы в 2023 году.

Количество владельцев у автомобиля по техническому паспорту (ПТС) — важный параметр, который сигнализирует об уровне лояльности собственников к конкретной марке и модели, отметил Болдырев.