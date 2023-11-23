Volkswagen начал продажи преемника модели Passat

Электрический преемник седана Volkswagen Passat, который получил название Volkswagen ID.7 Vizzion поступил в продажу в Китае. Об этом сообщает carnewschina.com. Эти лифтбеки выпускаются на заводе совместного предприятия FAW-Volkwagen в китайской провинции Гуандун. Цена — 237,7 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина серийной машины составляет 4956 мм. Колесная база сопоставима с моделями Mercedes-Benz E-Klasse и BMW 5-Series: 2965 мм. Лифтбек оснащен адаптивными матричными фарами, электрохромной панорамной крышей, которая может менять степень прозрачности, а также выдвижными дверными ручками.

В автомобиле установлена система Travel Assist 3.0 ADAS, которая помогает водителю поддерживать заданную скорость и дистанцию до других транспортных средств, а также помогает при смене полосы движения. Кроме того, в комплектацию входит аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.