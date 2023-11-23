Во Львове продают самодельную реплику Lamborghini Reventon
Во Львове на продажу выставили самодельную реплику Lamborghini Reventon. Копия Lamborghini Reventon построена бывшим конструктором ЛАЗ Олегом Грицаем, причем это не первое его самодельное авто. Работы над проектом заняли 4 года.
Кузов авто был выклеен из стеклопластика. Клиновидный дизайн Lamborghini Reventon неплохо воспроизведен и даже двери открываются вверх, как у оригинального суперкара. В салоне установлены спортивные кресла и предусмотрен климат-контроль.
Клон Lamborghini Reventon построен на агрегатах Audi A8 первого поколения. Он получил 4,2-литровый 300-сильный V8 и автоматическую КПП. Самодельный суперкар способен разгоняться до 240 км/ч.
Конечно, настоящий Lamborghini Reventon гораздо быстрее – купе с 650-сильным V12 достигает максимальной скорости 340 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды.
Впрочем, оригинал и гораздо более дорогой — в 2007-2009 годах выпущено 20 купе и 15 родстеров Lamborghini Reventon стоимостью $2,1 миллиона. Копия продается за $15 000 или 1,3 миллиона рублей по текущему обменному курсу.