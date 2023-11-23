Автомобилистам рассказали, когда ГИБДД может не засчитать оплаченный штраф

Необходимо внимательно отнестись к уплате штрафов от ГИБДД, так как в некоторых случаях они могут быть не засчитаны и повторно взысканы приставами. Об этом рассказала порталу Naavtotrasse.ru управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

В частности, по ее словам, проблемы могут возникнуть, если при оплате не указаны в квитанции номер решения (постановления), а также уникальный код платежа (УИН). В этом случае штраф не будет считаться оплаченным, так как деньги не поступят адресату.

В такую ситуацию попал автомобилист из Приморского края. Получив штраф за нарушение ПДД, он перевел по указанным реквизитам 5000 рублей, после чего посчитал, что задолженность погашена. Однако платеж не был засчитан из-за отсутствия УИН.

И эта сумма была взыскана повторно с помощью судебных приставов. При этом житель Приморья не смог доказать в суде, что уже оплачивал штраф, так как квитанция была без указания номера решения (постановления) и уникального кода.

«Суд решил, что такой документ не доказывает факт оплаты – на его основании нельзя идентифицировать платеж и определить, куда ушли деньги», – отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о взаимном с Белоруссией признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Теперь наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД) теперь будут исполняться в обеих странах.