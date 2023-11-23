Аналог не вышедшей на российский рынок Lada X-Cross 5 резко подорожал

В России в ноябре резко выросли цены на кроссовер FAW Bestune T77, на базе которого построен Lada X-Cross 5 петербургской сборки. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов FAW.

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Самая доступная версия Bestune T77 подорожала на 18%, или 439 тыс. рублей. После увеличения цены ее можно приобрести минимум за 2,86 млн рублей. Автомобиль в более дорогой версии Prestige Plus DCT подорожал на 436 тыс. рублей, до 3,02 млн рублей.

Кроме того, из списка доступных комплектаций исчез FAW Bestune T77 с механической трансмиссией. В обеих доступных версиях кроссовер оснащается турбомотором 1.5 мощностью 160 л.с., семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом.