Jeep отзывает более 45 тыс. гибридных внедорожников Wrangler 4xe

Компания Jeep отзывает тысячи гибридных внедорожников Wrangler 4xe из-за риска возгорания.

В результате анализа информации от потребителей, автомобильный производитель выявил восемь инцидентов с возгоранием своих транспортных средств. Все случаи произошли с неподвижными и отключенными автомобилями, причем в шести из них авто были подсоединены к зарядным устройствам.

Эти обстоятельства побудили компанию инициировать кампанию по отзыву транспортных средств, затронувшую 32 125 единиц Wrangler 4xe в Соединенных Штатах, 3 856 в Канаде и 9 249 в других странах, всего 45 230 внедорожников. Указанные цифры являются предварительными, пишет сайт Тарантас Ньюс.

Касается это моделей Wrangler 4xe, выпущенных с 2020 по 2023 год. Производитель уже разработал исправление, которое предполагает обновление программного обеспечения. Если будет обнаружен определенный дефект, аккумуляторная батарея подлежит замене. Согласно оценкам производителя, проблема коснулась приблизительно одного процента автомобилей.