Geely привезла в Россию новый Atlas

В следующем году Geely начнёт в России продажи четырёх новых моделей, в числе которых есть и новый Atlas. Первые автомобили, причём с шильдиком "Atlas", а не китайскими иероглифами, были замечены в Москве. Фотографии опубликовал сайт "Китайские автомобили".

© www.китайские-автомобили.рф

Geely Atlas по-прежнему базируется на платформе CMA, которая была создана совместно с Volvo. Длина автомобиля составляет 4670 мм, ширина - 1900 мм, межступичное расстояние равно 2777 мм. Платформа поддерживает установку системы полного привода, но пока неизвестно, предложат ли её для нового "Атласа" в России. Скорее всего, да, ведь для актуального Atlas Pro она доступна.

www.китайские-автомобили.рф

Что касается выбора силовых агрегатов, то он будет. На родине Bouye L представлен с турбомоторами 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 и 218 л.с., а также с гибридом мощностью 245 л.с.

Для нашего рынка отдача ДВС, вероятно, будет снижена для облегчения налогового бремени автовладельца. Будут ли поставлять в РФ гибрид - этот вопрос пока остаётся открытым. В соседнем Казахстане, где новый "Атлас" уже вышел на рынок, гибрид к покупке не предлагается.

www.китайские-автомобили.рф