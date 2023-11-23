Авто на экспорт и премьера электрокара: озвучены планы «Москвича» на ближайшие годы

Директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков рассказал о планах предприятия по экспорту, назвал сроки выпуска электрокара и новых кроссоверов. Интервью с Масляковым опубликовало РИА Новости.

О семейном кроссовере

Масляков сообщил, что ближе к концу 2024 года завод представит «Москвич 8» - кроссовер D-класса, большой семейный автомобиль. В первой половине года будет выпущен среднеразмерный кроссовер «Москвич 5».

О «Москвиче»-электромобиле

Масляков сообщил, что в 2025 году «Москвич» планирует представить электромобиль, основные компоненты которого - электродвигатель, тяговая батарея и другие - будут российскими.

Он подчеркнул, что сейчас на заводе активно занимаются наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками. Деталей о том, каким будет «Москвич»-электромобиль, Масляков не привел.

О планах по экспорту

По словам Маслякова, в будущем «Москвич» планирует поставлять свои авто в страны ближнего зарубежья, но пока компания сконцентрирована на развитии российского рынка. Вопрос об экспорте «Москвич» рассмотрит после того, как завершит формирование дилерской сети и полностью настроит производство.

Об объеме производства

Масляков отметил, что в 2024-м московский завод перейдет на мелкоузловую сборку «Москвича 3» и «Москвича 6». Эти авто будут собирать на предприятии по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. В итоге уровень локализации значительно вырастет.