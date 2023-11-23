Производство Audi TT официально завершилось

Компания Audi официально завершила производство легендарной модели Audi TT, передает Motor1.com.

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Автомобиль представили на Франкфуртском автосалоне в 1995 году. Через три года машину начали продавать в виде купе. Еще через год производитель выпустил родстер.

25 лет спустя с конвейера сошел последний Tourist Trophy. Завод, на котором собирали автомобиль, расположен в Дьере (Венгрия).

В период с февраля 1998 года по ноябрь 2023 года компанией Audi были собраны 662 762 машины.

Последним стало купе TTS с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и полным приводом Quattro.