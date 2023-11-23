Производство Audi TT официально завершилось
Автомобиль представили на Франкфуртском автосалоне в 1995 году. Через три года машину начали продавать в виде купе. Еще через год производитель выпустил родстер.
25 лет спустя с конвейера сошел последний Tourist Trophy. Завод, на котором собирали автомобиль, расположен в Дьере (Венгрия).
В период с февраля 1998 года по ноябрь 2023 года компанией Audi были собраны 662 762 машины.
Последним стало купе TTS с 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и полным приводом Quattro.
Ранее портал Autonews.ru сообщил, что крупные российские дилеры «Автодом» и «Автоспеццентр» не собираются полностью отказываться от поставок машин по параллельному импорту. Там заявили, что они будут вестись под заказ.
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