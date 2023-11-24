Hyundai разрабатывает «горячую» новинку

Ожидается, что «заряженная» версия полностью электрического седана корейской марки появится в продаже в 2025 году.

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Бренд Ioniq принадлежит компании Hyundai, отдельной «зелёной» маркой он стал в 2020 году. Роль первенца исполнил кросс-хэтч Ioniq 5, дебютировавший в начале 2021-го. Его «горячая» версия с прибавкой в виде литеры N была представлена в середине минувшего лета в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Второй моделью бренда стал седан Ioniq 6, полностью рассекреченный в июле прошлого года. Предполагается, что у него тоже будет «заряженный» вариант.

Ioniq 6

Официальных подтверждений того, что Ioniq 6 N появится в продаже, пока нет. О том, что корейская компания разрабатывает «горячую» новинку, сообщает австралийское издание Drive. По предварительным данным, N-версия полностью электрической четырёхдверки может выйти на глобальный рынок в 2025 году.

Ожидается, что в основу Ioniq 6 N ляжет прототип Hyundai RN22e, показанный в июле 2022-го. Технику потенциальная новинка, скорее всего, разделит с серийным «горячим» кросс-хэтчбеком Ioniq 5 N, при этом его динамические показатели, вероятно, окажутся чуть лучше за счёт более обтекаемой формы кузова.

Салон Ioniq 6

В этом случае у топовой версии Ioniq 6 будет полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси). Отдача переднего электромотора составляет 226 л.с., заднего – 383 л.с., а максимальная совокупная мощность равна 609 л.с. При этом у Ioniq 5 N имеется ещё режим N Grin Boost, который активируется красной клавишей на руле на десять секунд: в это время отдача вырастает до 650 л.с.

Прототип Hyundai RN22e

Максимальная скорость у Ioniq 6 N, скорее всего, будет ограничена электроникой на той же отметке – 260 км/ч. Напомним, хот-хэтчу на разгон с места до «сотни» требуется 3,4 секунды, не исключено, что у «горячего» электроседана показатель окажется чуть меньше. Тяговая батарея, вероятно, тоже будет аналогичная, ёмкостью 84 кВт*ч.

Скорее всего, Ioniq 6 N получит и особенные «фишки», которыми сейчас может похвалиться «заряженный» кросс-хэтч. Речь идёт о системе N e-shift, которая имитирует работу восьмиступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями: она ограничивает крутящий момент двигателей на каждой квазипередаче и создаёт толчки при переключениях – для этого предусмотрены подрулевые лепестки. Ещё имеется система N Active Sound +, которая способна генерировать звук работающего турбомотора с помощью десяти громкоговорителей, из них восемь находятся внутри кузова, а два – снаружи.