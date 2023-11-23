Модельный ряд Geely в России в следующем году серьезно изменится

В 2024 году модельный ряд Geely в России претерпит серьёзную трансформацию. Заявлено четыре новинки, из которых две - компактные кроссоверы, один среднеразмерный SUV и бизнес-седан.

По информации "Китайских автомобилей", речь идёт о моделях Starray, Atlas Cool, Okavango L и Preface L соответственно. О каждой из этих моделей "Российская газета" рассказывала отдельно.

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Geely Starray будет продаваться в России под хорошо знакомым названием Atlas, ну а в Китае модель представлена как Boyue L или Atlas L. Это кроссовер длиной около 4,7 метра и колёсной базой 2777 мм, доступный с турбомоторами 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 и 218 л.с. - оба агрегатируются 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод у нового "Атласа" только передний. Купить Atlas L в Китае можно начиная от 125 700 юаней (1,6 млн рублей).

Geely Atlas Cool - младший брат Atlas L с габаритами кузова 4510 х 1865 х 1650 мм и колёсной базой 2701 мм. Модель также имеет только привод на переднюю ось и оснащается 181-сильной полуторалитровой турбочетвёркой в паре с роботизированной трансмиссией. Для рынка РФ для кроссовера выберут иное название. Цены в КНР стартуют от 102 800 юаней (1,3 млн рублей).

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Geely Okavango L - представитель среднеразмерного сегмента кроссоверов длиной 4860 мм при базе 2825 мм и 7-местным салоном. Система полного привода также не предусмотрена, а в движение Okavango L приводится двухлитровым турбомотором мощностью 218 л.с. Коробка передач, как нетрудно догадаться, - преселективный "робот". Цена в Китае - от 137 200 юаней (1,69 млн рублей).

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Geely Preface L - конкурент Chery Arrizo 8, пережившего трансформацию FAW B70, а также остальных представителей D-сегмента из Европы и Азии, начиная с Kia K5. Длина автомобиля - 4825 мм, колёсная база - 2800 мм.