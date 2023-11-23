СМИ узнали о планах завод Haval выпускать автомобили Tank в РФ

Директор российского офиса Tank Александр Чеховский заявил об отсутствии у российского завода Haval планов выпускать автомобили китайского бренда, передает Quto.ru.

Haval не хочет выпускать автомобили Tank в РФ
© globallookpress.com

В настоящее время тульский конвейер осуществляет выпуск кроссоверов Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion, а также рамного внедорожника Haval H9.

На сборочном производстве задействовано шесть линий, а его годовая мощность составляет 80 000 машин.

Напомним, что Tank — подразделение компании Great Wall Motors.

Ранее Чеховский сообщил о грядущем расширении модельного ряда внедорожников в России. Он не уточнил, о каких моделях идет речь.

Он обратил внимание на то, что машины марки Tank пользуются спросом.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости