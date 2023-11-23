Haval не хочет выпускать автомобили Tank в РФ

СМИ узнали о планах завод Haval выпускать автомобили Tank в РФ
Директор российского офиса Tank Александр Чеховский заявил об отсутствии у российского завода Haval планов выпускать автомобили китайского бренда, передает Quto.ru.
В настоящее время тульский конвейер осуществляет выпуск кроссоверов Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion, а также рамного внедорожника Haval H9.
На сборочном производстве задействовано шесть линий, а его годовая мощность составляет 80 000 машин.
Напомним, что Tank — подразделение компании Great Wall Motors.
Ранее Чеховский сообщил о грядущем расширении модельного ряда внедорожников в России. Он не уточнил, о каких моделях идет речь.
Он обратил внимание на то, что машины марки Tank пользуются спросом.
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