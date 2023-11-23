Audi TT отправили на покой

С конвейера завода Audi в Дьёре (Венгрия) сошел последний автомобиль TT. Модель, которая за почти 26 лет производства сменила три поколения, отправили на покой.

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Немецкая компания разместила в соцсетях фото, на котором изображена машина последней генерации в окружении своих предшественниц. На капоте автомобиля разместили траурный венок.

Впервые TT была показана в качестве концепт-кара на Франкфуртском автосалоне в 1995 году. Изначально Audi не включала в список опций автоматическую коробку переключения передач. 6-ступенчатая автоматическая коробка-гидротрансформатор стала доступна в 2002 году, а DSG (S-Tronic) - позже, в 2003 году. За время производства общий тираж модели составил 662 762 машины.

В Audi допускают, что TT может когда-нибудь возродиться в виде электромобиля, но решение еще не принято.