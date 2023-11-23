АвтоВАЗ не опроверг возможный отказ от Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ не стал комментировать возможный отказ от дальнейшего выпуска Lada X-Cross 5. Как сообщает «Газета.Ru», официальный представитель производителя Сергей Ильинский сказал, что компания не подтверждает подобных слухов, но напрямую опровергать информацию не стал.

АвтоВАЗ не опроверг отказ от Lada X-Cross 5
© lada.ru

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что сейчас дальнейшее развитие Lada X-Cross 5 находится под вопросом.

«Мы не подтверждаем ни один из слухов, который нам приписывает сотрудничество с кем-бы то ни было конкретным. Это ошибочные догадки. Кроме того, мы в принципе отрицаем любые вопросы по этой теме и не комментируем ее», — сказал Ильинский.

Напомним, что торжественная церемония старта производства Lada X-Cross 5 на перешедшем под контроль АвтоВАЗа бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге прошла летом 2023 года. Она была приурочена к открытию Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

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