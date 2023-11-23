АвтоВАЗ не опроверг отказ от Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ не опроверг возможный отказ от Lada X-Cross 5
АвтоВАЗ не стал комментировать возможный отказ от дальнейшего выпуска Lada X-Cross 5. Как сообщает «Газета.Ru», официальный представитель производителя Сергей Ильинский сказал, что компания не подтверждает подобных слухов, но напрямую опровергать информацию не стал.
Напомним, что ранее СМИ сообщили, что сейчас дальнейшее развитие Lada X-Cross 5 находится под вопросом.
«Мы не подтверждаем ни один из слухов, который нам приписывает сотрудничество с кем-бы то ни было конкретным. Это ошибочные догадки. Кроме того, мы в принципе отрицаем любые вопросы по этой теме и не комментируем ее», — сказал Ильинский.
Напомним, что торжественная церемония старта производства Lada X-Cross 5 на перешедшем под контроль АвтоВАЗа бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге прошла летом 2023 года. Она была приурочена к открытию Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.