АвтоВАЗ не опроверг отказ от Lada X-Cross 5

«Мы не подтверждаем ни один из слухов, который нам приписывает сотрудничество с кем-бы то ни было конкретным. Это ошибочные догадки. Кроме того, мы в принципе отрицаем любые вопросы по этой теме и не комментируем ее», — сказал Ильинский.