В Китае представили кроссовер, который станет конкурентом BMW X3

Показанный на прошедшем в Китае автосалоне электрокроссовер Leapmotor C10 выйдет на глобальный рынок. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель будет предлагаться в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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Пятиместный среднеразмерный кроссовер построен на платформе Four-Leaf Clover. Длина автомобиля составляет 4739 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1680 мм при колесной базе 2825 мм. Основным конкурентом модели станет BMW X3. Отмечается, что главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое внутреннее пространство, а также возможность быстрой зарядки батареи.

Автомобиль оснащен единственным электромотором на задней оси. Его мощность составляет 231 л.с. Запас хода кроссовера — 530 км.

Leapmotor планирует продавать 10 тыс. единиц C10 ежемесячно. В июле-августе 2024 года первая партия этого внедорожника выйдет на зарубежные рынки.