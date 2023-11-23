У кроссовера "Москвич 3" снизилась мощность двигателя

У "Москвича 3" снизилась официальная характеристика мощности 1,5-литрового турбомотора. Было 150 л.с., а стало - 136 л.с.

В пресс-службе компании объяснили "Автопотоку" такое решение "переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях".

Кроссовер "Москвич 3" предлагается в двух комплектациях. За автомобиль 2023 года выпуска в исполнении "Стандарт" с механической коробкой передач теперь просят от 2 220 000 рублей

"Стандартная" версия с вариатором обойдется минимум в 2 285 000 рублей. Что же касается комплектации "Комфорт", то ее стоимость составляет 2 478 000 рублей.

Последней новинкой марки "Москвич" стал лифтбек "Москвич 6". Модель стоит от 2 626 000 рублей. В следующем году компания планирует вывести на рынок "Москвич 5" и "Москвич 8".