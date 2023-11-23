Блогер раскритиковал штатную шумоизоляцию Lada Niva Travel

Блогер под ником pasha_sdelaet продемонстрировал шумоизоляцию на Lada Niva Travel, которую АвтоВАЗ преподносил как большое достоинства. В коротком видео, размещенном на YouTube, он раскритиковал ее за хрупкость и ломкость.

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Напомним, что обновленную шумоизоляцию получили Lada Niva Travel и Lada Legend. Из-за нее в свое время автомобили подорожали по меньшей мере на 8 тысяч рублей.

По словам блогера, от пола центрального тоннеля шумовиброизоляция отсоединилась самостоятельно — она оказалась довольно жесткой.

«Очень жёсткий, битумный (материал — прим.ред.), вот так крошится и ломается», — сказал pasha_sdelaet.