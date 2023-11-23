Блогер раскритиковал штатную шумоизоляцию Lada Niva Travel
Блогер под ником pasha_sdelaet продемонстрировал шумоизоляцию на Lada Niva Travel, которую АвтоВАЗ преподносил как большое достоинства. В коротком видео, размещенном на YouTube, он раскритиковал ее за хрупкость и ломкость.
Напомним, что обновленную шумоизоляцию получили Lada Niva Travel и Lada Legend. Из-за нее в свое время автомобили подорожали по меньшей мере на 8 тысяч рублей.
По словам блогера, от пола центрального тоннеля шумовиброизоляция отсоединилась самостоятельно — она оказалась довольно жесткой.
«Очень жёсткий, битумный (материал — прим.ред.), вот так крошится и ломается», — сказал pasha_sdelaet.
Автор видео посоветовал самостоятельно отдирать плохо прикрепленные демпферы, поскольку он не дает необходимой изоляции, а под ним может скапливаться вода. В будущем это вызовет коррозию металла.