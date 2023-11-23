В Россию привезли ограниченную партию люксового минивэна Voyah Dream

В России начались продажи роскошного Voyah Dream за 17 миллионов рублей. Столько стоит китайский минивэн в исполнении First с четырехместным салоном. Такой Dream оснащен двумя раздельными креслами повышенного комфорта на втором ряду, которые в самой компании сравнивают с сиденьями в бизнес-джете. Они оборудованы подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а регулировать их можно по 10 параметрам.

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Четырехместный Dream First будет доступен в ограниченном количестве и только у 10 дилеров. Его предложат в гибридной версии с установкой мощностью 394 лошадиные силы: такой минивэн разгоняется до «сотни» за 6,6 секунды, развивает максимальные 200 километров в час и проезжает при полностью заряженной батарее и полном баке до 750 километров. На зарядку ему требуется 4,5 часа.

Voyah

В исполнении First для модели заявлены полный привод, адаптивная подвеска, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и ароматизатор, светодиодные фары проекционного типа, а также два десятка электронных ассистентов.

Voyah

Кроме того, в списке опций упоминаются три экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, 34-дюймовый дополнительный выдвижной монитор и дисплей в подлокотнике сзади для регулировки температуры в салоне. Также у Dream First есть трехзонный климат-контроль, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения, а за дополнительную плату можно заказать потолок с эффектом «звездного неба».