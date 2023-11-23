Nissan переоборудует британский завод для выпуска электромобилей

В пятницу Nissan объявит о намерении начать производство электрических версий своих моделей Qashqai и Juke на заводе в Сандерленде, Англия. Для реализации этого проекта автопроизводитель выделит значительные средства, оцениваемые в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Предполагается, что общие инвестиции Nissan в модернизацию британского завода превысят 1 миллиард фунтов стерлингов (1,25 миллиарда долларов), сообщает издание SPEEDME.RU. В настоящее время Nissan производит здесь модели Qashqai и Juke с двигателями внутреннего сгорания. Помимо этого, компания осуществляет сборку хэтчбека Leaf.