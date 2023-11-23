Nissan переоборудует британский завод для выпуска электромобилей
В пятницу Nissan объявит о намерении начать производство электрических версий своих моделей Qashqai и Juke на заводе в Сандерленде, Англия. Для реализации этого проекта автопроизводитель выделит значительные средства, оцениваемые в сотни миллионов фунтов стерлингов.
Предполагается, что общие инвестиции Nissan в модернизацию британского завода превысят 1 миллиард фунтов стерлингов (1,25 миллиарда долларов), сообщает издание SPEEDME.RU. В настоящее время Nissan производит здесь модели Qashqai и Juke с двигателями внутреннего сгорания. Помимо этого, компания осуществляет сборку хэтчбека Leaf.
Компания заявила, что все ее новые модели, представленные на европейском рынке, будут полностью электрическими, и к 2030 году автопроизводитель перейдет на выпуск исключительно экологически чистых машин. В сентябре Nissan также объявил, что одна из двух новых моделей электромобилей, подтвержденных для Европы, будет производиться на заводе в Сандерленде.