В сети появилось изображение нового Porsche Panamera за день до дебюта

В преддверии дебюта нового Porsche Panamera, который запланирован на 24 ноября, в сети появилось изображение автомобиля. Об этом сообщает Autohome.

Изображение нового Porsche Panamera появилось в сети за день до дебюта
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На фото видно, что очертание фар автомобиля стало более четким, также изменилась внутренняя конфигурация световых элементов. При сохранении общих очертаний кузова Panamera получила новый бампер с узким воздухозаборником над номерным знаком, а также вертикальные серебристые декоративные элементы, установленные по краям бампера.

В интерьере новой Panamera, который немецкая компания официально рассекретила ранее, стало гораздо меньше кнопок. Их функции выведены на сенсорные панели и дисплеи. В качестве комбинации приборов на новой модели применяется 12-дюймовый дисплей. Помимо основного экрана медиасистемы, также внедрен третий дисплей со стороны пассажира.

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