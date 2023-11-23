Дилеры в России начали получать автомобили MG
Российские дилеры начали получать автомобили MG. Пока две модели - лифтбек MG 7 и электрохэтч MG 4 Mulan.
Как отмечают "Китайские автомобили", старт предзаказов начнется в ближайшее время, продажи - в январе. Цены уже известны: от 3 700 000 рублей за "семерку" и от 4 200 000 рублей за Mulan. Чуть позже появятся и еще две машины - седан MG 5 (актуальная цена от 2 424 000 рублей) и кроссовер One (от 3 220 000 рублей).
Напомним, что бренд MG (Morris Garage) имеет давнюю историю и в следующем году отметит столетие. С 2009 года британская марка входит в концерн SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). На сегодня модельный ряд бренда включает разнообразные модели, в том числе недавно анонсированный электрический родстер Cyberster.
По плану к 2024 году MG будет присутствовать на 100 рынках по всему миру, а объем продаж достигнет одного миллиона автомобилей в год. Сейчас модельная линейка бренда состоит из легковых автомобилей и кроссоверов.