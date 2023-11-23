Экс-дизайнер Jaguar построит электрический багги

Экс-дизайнер Jaguar Иэн Кэллам выпустит электрический багги. Модель Skye получит посадочную формулу 2+2 и полностью закрытый салон, а также двухмоторную установку, которая позволит разгоняться до 60 миль в час за четыре секунды. Обещаны сверхбыстрая зарядка батареи за 10 минут и ориентированные на серьезное бездорожье специальные версии. Цена Skye, по неофициальным данным, составит 100 тысяч фунтов стерлингов.

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Экс-дизайнер Jaguar Иэн Кэллам и принадлежащая ему студия Callum представили внедорожник, который, по их мнению, перевернет сегмент компактных многоцелевых автомобилей. Электрокар называется Skye (очевидно, в честь одного из островов архипелаге Внутренние Гебриды на западе Шотландии), имеет посадочную формулу 2+2 и полностью закрытый салон. Причем в отличие от тех же «Полярисов» из линейки Xpedition, машина будет выглядять уместной даже для города. Всё дело в изящном купеобразном кузове с акцентной «петлей» на боковинах и интегрированными в нижние части дверей прозрачными секциями.

Callum

Габариты Skye следующие: длина — 4047 миллиметров, ширина — 1900. Масса — 1150 килограмма. В основе лежит стальной пространственный каркас, к которому крепится трейловая подвеска и батарея емкостью 42 киловатт-часа. Одной её зарядки хватает примерно на 270 километров. В качестве опции заявлен более продвинутый аккумулятор с супербыстрой зарядкой за 10 минут. Силовая установка двухмоторная, однако её характеристики пока не раскрываются. При этом известно, что на разгон с нуля до 60 миль в час (97 км/ч) Skye тратит около четырех секунд.

Callum

Callum