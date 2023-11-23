Кроссовер Chery Explore 06 продают в РФ за 3,55 млн рублей

На рынке РФ запустили в продажу новую модель марки Chery. Паркетник Explore 06 предлагается россиянам с оптимальным прайс-листом.

Паркетник Chery Explore 06 впервые был представлен в Китае летом текущего года. На рынке России реализуется такая же модель, но под другим названием - Jaecoo J7. Теперь автомобили появились в продаже в дилерских центрах в некоторых городах России. Известно, что поставляется модель по серым дилерским схемам.

Несмотря на такой формат поставок, прайс-лист Explore 06 соответствует Jaecoo. Базовая версия кроссовера оценивается в 3.55 млн руб, а топовая - на 30 000 рублей дороже. Напомним, что Jaecoo J7 в России можно купить за 3.33 млн руб. Топовая комплектация обойдется покупателям в 3.74 млн руб.

Кроссоверы получили проверенное оснащение. Техническая часть нового Explore 06 представлена бензиновым турбомотором на 1.6 литра, производительность которого составляет 197 л.с. Работает в паре с ним преселективная роботизированная КПП на 7 ступеней. В оснащении заявлена полноприводная система. Еще одна особенность модели Chery - наличие нескольких режимов для езды в условиях легкого бездорожья.

Автомобиль в комплектации Quest Edition оценивается в 3.55 млн рублей. На 30 тысяч руб дороже обходится версия Explorer Edition. Такие автомобили отличаются дизайном колесных дисков - у топовой версии представлены в черном оттенке. Обе комплектации имеют камеру с обзором на 360 градусов, цифровую приборку, вертикальный дисплей мультимедиа, акустическую систему Sony. В списке опций также заявлен круиз-контроль, система доступа в салон без ключа. В отделке салона используется экокожа.