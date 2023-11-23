В России запустят официальные продажи Jetta VA3

Седаны Jetta VA3 начнут поставлять на рынок России. Речь идет об официальном импорте, а не о “серых дилерских схемах”. Ранее такие автомобили уже предлагались в дилерских центрах, поэтому у россиян была возможность изучить их.

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Известно, что дистрибьютором марки в стране станет “АвтоСпецЦентр”. Он уже оформил соглашение с концерном FAW на официальную поставку и реализацию транспортных средств на территории России. Напомним, что сборкой автомобилей занимаются на совместном предприятии FAW и Volkswagen, которое расположено в Китае. Построена модель на архитектуре популярных Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

По предварительным данным, начальная стоимость Jetta VA3 в России составит 1 800 000 рублей. За движение такого автомобиля отвечает атмосферный двигатель рабочим объемом 1.5 литра, производительность которого составляет 112 л.с. Трансмиссия будет предлагаться на выбор - механическая или автоматическая на 6 ступеней.

Напомним, что марка Jetta была создана в 2019 году для реализации автомобилей Volkswagen в упрощенной модификации. Такие модели отличаются более простым дизайном, но не уступают в практичности. VA3 - не единственная модель, которая может быть запущена на рынке. “АвтоСпецЦентр” привезет в Россию специальное исполнение FAW Bestune T77. Она отличается двигателем 1.2 мощностью 143 л.с. В топовом исполнении автомобили будут продавать по цене 3.1 млн руб.