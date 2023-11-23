Названы сроки появления на российском рынке автомобилей MG

Официальные дилеры рассказали, что концерн Shanghai Automotive Industry Corporation намеревается начать поставки в Россию автомобилей марки MG (Morris Garage), пишет портал «Китайские автомобили».

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По их данным, SAIC планирует поставлять на российский рынок седан MG 5, крупный лифтбек MG 7, кроссовер MG One, а также электромобиль MG 4 EV (Mulan). Все машины на российском рынке будут представлены в различных комплектациях.

Так, MG 7 будет поступать в шести комплектациях. Базовая получила красивое название, причем в прямом смысле слова — Beauty («красота»).

Лифтбек оснащается легкосплавными колесными дисками и резиной размерностью 225/50 R18, кожаной обивкой кресел, однозонным климат-контролем, обычным круиз-контролем, 4 парковочными датчиками и многими другими опциями.

Комплектация Luxury отличается наличием люка, функцией складывания боковых зеркал, 2-зонным климат-контролем, хромированными накладками на педали, а также подлокотником на втором ряду.

Представитель автоцентра «Балтийский» в Санкт-Петербурге уточнил, что первые автомобили уже появились у дилеров. Он добавил, что старт предзаказов начнется в ближайшее время, продажи - в январе.