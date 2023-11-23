Депутат Госдумы пожаловался на холод в салоне «Москвича 3»

«Приятно удивил расход, если это расходом можно назвать. Около 7 литров. Но температура -20 сейчас. В салоне, конечно, могло быть и потеплее. Печка на полную работает, но все равно, это не самый северный вариант исполнения машины», — рассказал Еремин, добавив, что он проехал на автомобиле около 350 км.