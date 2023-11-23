Депутат Госдумы пожаловался на холод в салоне «Москвича 3»

Бывший мэр Красноярска Серегй Еремин, который сейчас является депутатом Госдумы, поделился своим мнением о новом кроссовере «Москвич 3». Южный автомобиль

«Приятно удивил расход, если это расходом можно назвать. Около 7 литров. Но температура -20 сейчас. В салоне, конечно, могло быть и потеплее. Печка на полную работает, но все равно, это не самый северный вариант исполнения машины», — рассказал Еремин, добавив, что он проехал на автомобиле около 350 км.

Ранее стало известно, что двигатель «Москвича 3» стал слабее на 15 лошадиных сил. Российская газета

Депутат Госдумы пожаловался на холод в салоне «Москвича 3»
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