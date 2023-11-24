Седан GM и SAIC: одноклассник Toyota Camry оказался дешевле Corolla

Новая четырехдверка дебютировала в виде подзаряжаемого гибрида, позже в продажу поступит полноценный электрокар.

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Китайским СМИ седан марки Wuling, которая входит в СП концернов General Motors и SAIC, показали еще в октябре. Публичная же премьера новинки состоялась в рамках проходящего в эти дни автосалона в Гуанчжоу, там же объявили предварительные цены и открыли прием заказов. Модель зовется Starlight (местное имя – Xingguang), и это первая четырехдверка в гамме бренда: прежде под ним выпускали только вэны, кроссоверы, хэтчбеки и микрокары.

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Wuling Starlight является одноклассником Toyota Camry: длина «китайца» равна 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 2800 мм. У седана купеобразный силуэт и необычная оптика. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd – 0,228. Модели положены 17- или 18-дюймовые колеса. Новинка Wuling дебютировала в виде подзаряжаемого гибрида, его собственные фишки – безрамочная радиаторная решетка в цвет кузова и диодная полоска во всю ширину передней части. В следующем году на рынок выйдет электрический Wuling Starlight, у такого седана «бумеранги» ходовых огней и заглушка вместо решетки.

Электрический Wuling Starlight, такой седан поступит в продажу в 2024 году

Внутри гибридная и электрическая модификации повторяют друг друга, тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевое рулевое колесо и двухэтажный центральный тоннель. Спинки передних кресел откидываются на 180 градусов (подголовники – съемные). Объем багажника составляет 540 литров.

В состав установки гибрида вошли бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.) и 177-сильный электромотор. Сейчас на выбор предложены две комплектации, и у них разные батареи. Базовая версия имеет литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 9,5 кВт*ч, только на электротяге такой Wuling Starlight проедет 50 км по циклу WLTC. У варианта подороже батарея уже на 20,5 кВт*ч, дальнобойность – 105 км. А вот максимальная скорость едина для обоих исполнений – 145 км/ч.

Wuling Starlight

Wuling

В списке оборудования самого дешевого седана значатся: «кожаная» обивка, передние и боковые подушки безопасности, 7-дюймовый экран приборки и планшет мультимедиа диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Вторая версия – это экраны диагональю 8,8 и 15,6 дюйма, плюс камеры кругового обзора.

Wuling Starlight с базовой батареей оценили в 93 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 156 000 рублей по текущему курсу. Более дальнобойный вариант стоит 109 800 юаней (около 1 353 000 рублей). Раз цены предварительные, то после старта «живых» продаж модель может оказаться чуть дешевле. Для сравнения, Toyota Camry предыдущего поколения в Китае сегодня обойдется минимум в 179 800 юаней (около 2 216 000 рублей; новая Камри в КНР стартует в следующем году), и даже младший седан Toyota Corolla актуального модельного года дороже нового Вулинга – от 116 800 юаней (1 439 000 рублей).