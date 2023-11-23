Объявлена цена на кроссовер JAC JS3 в России

JAC привез в Россию кроссовер, который может заменить Renault Duster. В Москве прошла премьера компакт-кросса JS3: относительно недорогого в нынешних реалиях, ориентированного на семейную аудиторию и езду по городским дорогам. Автомобиль с двухъярусной оптикой и безрамочной решеткой будут возить к нам из Китая и продавать в двух комплектациях с единственным «атмосферником». Цены начинаются от 1 799 000 рублей и доходят до 1 999 000 рублей, что чуть меньше, чем предрекали инсайдеры (от 2,1 миллиона рублей).

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JAC JS3 пришел на смену устаревшему кроссоверу S3. Продажи последнего фактически завершились еще летом, а в октябре S3 пропал с российского сайта JAC. На тот момент его цена стартовала с 1,4 миллиона рублей — заметно меньше начальной стоимости новинки.

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JS3 длиннее ушедшего S3: от бампера до бампера у него 4345 миллиметров, или на 20 миллиметров больше. Ширина и высота равны 1765 и 1640 миллиметров соответственно при колесной базе 2560 миллиметров. А вот клиренс стал скромнее — 155 миллиметров вместо 170 у предшественника, что может оказаться существенной разницей при съезде с асфальта. В багажнике JS3 уместится 600 литров груза, а объем топливного бака составляет 45 литров. Спереди у кроссовера стойки Макферсон, сзади — полузависимая подвеска.

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Выбрать можно из двух комплектаций. В начальной Comfort есть галогеновые фары с регулировкой по высоте и светодиодные дневные ходовые огни, рейлинги на крыше, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Салон безальтернативно черный и обит тканью. Есть кондиционер, кресла регулируются механически, спинки сидений заднего ряда складываются в пропорции 60/40.

За развлечение отвечает аудиосистема с четырьмя динамиками и радио, за безопасность — две фронтальные подушки. Зато есть богатый список электронных помощников: в него входит круиз-контроль и шесть вспомогательных систем, включая ESP, помощник при подъеме по склону, мониторинг давления в шинах и функция отсрочки выключения фар (Follow me home).

В более дорогой Luxury фары тоже галогеновые с диодными ДХО, и эйрбегов также два. Все окна закрываются одним касанием и дистанционно, а боковые зеркала автоматически складываются при закрытии автомобиля. Есть шумоизоляция капота, размерность колесных дисков — 16 дюймов.

JAC

JAC

Интерьер, включая руль, здесь отделаны экокожей, но тоже только черного цвета. Кондиционер заменен на климат-контроль, добавлен задний подлокотник, количество динамиков увеличено с четырех до шести. Мультимедийная система — русифицированная, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и с 10,2-дюймовым тачскрином, «парящим» над передней панелью.

Под капотом у JS3 — 1,6-литровая рядная безнаддувная «четверка» экокласса «Евро-5», выдающая 109 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Она сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с вариатором в зависимости от версии, а привод у кроссовера только передний. Максимальная скорость — 180 километров в час.

JAC JS3 может стать альтернативой ушедшим Hyundai Creta и Renault Duster, некогда популярным в России. А ближайшим конкурентом на сегодняшнем будет соотечественник Livan X3 Pro, тоже появившийся совсем недавно — минувшим летом. Также JS3 может посоперничать с «российским» Kaiyi X3, более крупным Haval Jolion или с «Москвичом 3», который тоже JAC.

К слову о «Москвиче»: JS3 может переродиться в очередную модель воскрешенного бренда под индексом 2. Весной глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео краш-теста модели из рабочей поездки в Китай, назвав ее «Москвичом». Когда это случится, пока неизвестно. Ближайшие анонсированные новинки — «Москвич 5» и «Москвич 8».