В России появится каршеринг с «Москвичами»

Российский автогигант «КамАЗ» намеревается запустить каршеринг с автомобилями «Москвич 3». Сервис будет корпоративным, предназначенным исключительно для сотрудников предприятия. Об этом пишет Ura.ru.

По данным портала, поминутная аренда будет доступна в таких городах как Набережные Челны, Нефтекамск, Туймазы, Тольятти, Самара, Сердобск и Димитровград.

Оплата поездок будет осуществляться за счет компании.