В России появится каршеринг с «Москвичами»

«КамАЗ» планирует запустить каршеринг с «Москвичами»
Российский автогигант «КамАЗ» намеревается запустить каршеринг с автомобилями «Москвич 3». Сервис будет корпоративным, предназначенным исключительно для сотрудников предприятия. Об этом пишет Ura.ru.
По данным портала, поминутная аренда будет доступна в таких городах как Набережные Челны, Нефтекамск, Туймазы, Тольятти, Самара, Сердобск и Димитровград.
Оплата поездок будет осуществляться за счет компании.
Ранее сообщалось, что «КамАЗ» представил мощный беспилотный самосвал «Робокоп» с колесной формулой 8х4, предназначенный для работы на карьерах и разрезах.
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