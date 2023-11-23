Названы достоинства и недостатки лифтбека «Москвич-6»

Тест-драйв нового лифтбека «Москвич-6» показал, что у машины большое количество достоинств, но есть и недостатки, рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Перекрест.

По его словам, автомашина выглядит агрессивно, брутально, напоминает дорогие спорткары.

«Визуальные ощущения подтверждаются цифрами — коэффициент аэродинамического сопротивления у этого лифтбека всего 0,26. Это топ-уровень для массового автопрома», — отметил Перекрест.

В салоне достаточно просторно. Внутри ничего не скрипит, не хрустит и не пахнет химией. Вместе с тем, есть претензии к подлокотникам и сиденьям, пояснил обозреватель.В частности, спинка водительского сиденья откидывается только с помощью рычажка, расположенного довольно неудачно.

Автомобиль насыщен цифровыми технологиями, заметил Перекрест. Он добавил, что это «скорее, уже не машина, а гаджет с колесами».

На дороге «Москвич 6» устойчив, отметил корреспондент. Легко перестраивается из полосы в полосу через снежную дорожку, проблем с торможением нет. Дорожный просвет 14 см низковат, но не критичен, за два дня поездки от Казани до Йошкар-Олы и обратно ничего не «шкрябнуло» по днищу, уточнил он.

«Не очень хорош обзор через заднее стекло — оно само по себе узкое, да еще и перекрывается центральным задним подголовником. Спасают положение боковые зеркала — они достаточно крупные и информативные», — отметил Перекрест.

Также следует обратить внимание на объем багажника — он у «Москвича» 540 л, больше, чем у Toyota Campy.