Aston Martin может оставить двигатель V12 модели DBS следующего поколения

Предполагается, что новый суперкар будет сильно отличаться от уже представленного DB12, а также грядущего обновлённого Vantage.

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Компания Aston Martin начала выпускать флагмана линейки переднемоторных спорткаров – модель DBS – ещё в 1967 году. Модель актуального поколения дебютировала сравнительно недавно – в 2018 году, однако уже собирается на покой. Напомним, прощальная лимитированная версия DBS 770 Ultimate была представлена в начале текущего года, кстати, все 300 купе и 199 кабриолетов были распроданы до официальной премьеры.

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Судя по всему, новый переднемоторный флагман Aston Martin DBS уже в разработке. Ранее предполагалось, что ему может не достаться двигатель V12, однако, вероятно, модели всё-таки оставят этот мотор. Об этом сообщает британский Autocar со ссылкой на главу отдела продуктов и маркетинговой стратегии Алекса Лонга. Представитель компании отметил, что «двигатели V12 являются "синонимом" Aston Martin», а также добавил, что этот мотор «по-прежнему вызывает огромный эмоциональный отклик у клиентов».

В компании хотят отдалить флагман DBS от других моделей британской марки, в том числе от представленного в мае текущего года Aston Martin DB12. Разделение начнётся на уровне «начинки»: напомним, «младший» спорткар оснащается 4,0-литровым битурбомотором AMG V8, его отдача составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент 800 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатый автомат ZF. По предварительным данным, отдача двигателя V12 у нового Aston Martin DBS может превысить 800 л.с.

Напомним, под капотом актуального флагмана DBS располагается 715-сильный битурбомотор V12 разработки Aston Martin, его объём составляет 5,2 литра (у «прощальной» версии 770 Ultimate отдача двигателя была повышена до 770 л.с.). Максимальный крутящий момент у любого исполнения – 900 Нм. Этот мощный мотор тоже идёт в комплекте с 8АКП фирмы ZF.

Пока что официального объявления от компании о том, что DBS ждёт новая генерация, не было. Однако Алекс Лонг отметил, что у бренда «всегда будет флагман», а значит, поклонникам марки всё же стоит ждать новый спорткар, который займёт место флагмана Aston Martin. Хотя не исключено, что этой модели в итоге дадут иное название или же новую прибавку к имени.

Топ-менеджер пояснил, что каждая из моделей Aston Martin из линейки переднемоторных спорткаров должна обладать своим собственным характером. Очевидно, дизайн у них тоже будет ощутимо разниться. Алекс Лонг отметил, что DBS следующего поколения будет отличаться и от актуального DB12, и от обновлённого Vantage, который пока только готовится к презентации. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть этот посвежевший спорткар.