СМИ узнали об исчерпании лимитов на льготное автокредитование в РФ

Лимиты финансирования на льготные автокредиты у ряда крупных банков исчерпались. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Так, в текущем году кредитные организации не будут выдавать ссуды со скидкой на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, пишет издание.

Власти ранее выделили дополнительное финансирование в 1,2 млрд. До этого сумма в 5 млрд рублей разошлась за менее чем два месяца.

По словам источников издания, некоторыми банками были и вовсе перерасходованы лимиты, несмотря на дополнительное финансирование программы.

В следующем году году на программу льготного автокредитования готовятся направить рекордные с 2020 года 17,3 млрд рублей. Некоторую сумму могут потратить на покрытие перерасхода лимитов банками в 2023 году.

В кредитных организациях считают, что указанная сумма будет израсходована за несколько месяцев.