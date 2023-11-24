«Москвичу 3» снизили мощность двигателя. Согласно сайту марки, отдача 1,5-литрового бензинового турбомотора составляет 136 лошадиных сил, тогда как ранее заявлялась мощность в 150 сил, — на скорректированные данные обратил внимание телеграм-канал «Автопоток». В самом «Москвиче» это объяснили переходом на новый сертификат, «в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».

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Изменения в официальные характеристики модели были внесены спустя ровно год, как она встала на конвейер московского завода. «Москвич 3» стал первой моделью возрожденной марки, которую начали собирать на бывшем предприятии Renault после ухода французского автопроизводителя из России. Завод перезапустили усилиями КамАЗа и нового технологического партнера — китайской компании JAC. «Москвич 3» — это JAC JS4 с другими логотипами.

Примечательно, что JAC JS4 некоторое время присутствовал на российском рынке, и эта модель продавалась с 1,5-литровым турбомотором мощностью именно 136 лошадиных сил. При этом отдача того же двигателя на «Москвиче 3» составляла 150 сил. И у оригинального JS4, и у «Москвича 3» мотор сочетается с «механикой» либо с вариатором. «Китаец» в России больше не продается, а вот «Москвич» можно купить за 2 220 000 — 2 478 000 рублей в зависимости от модификации и комплектации.