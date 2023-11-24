Genesis GV70 подготовили для бездорожья

Кроссовер Genesis GV70 превратили в экспедиционный внедорожник. Совместный проект корейской марки и ателье delta4x4 называется GV70 Project Overland. Пока это всего лишь концепт, хотя сказать, что объем доработок прям ну очень серьезный, нельзя. Исходному автомобилю увеличили дорожный просвет, расширили колею и добавили внедорожной атрибутики. Причем всё это очень похоже на рассекреченный в прошлом месяце GV70 Camping Gear Black Edition.

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Немецкое ателье delta4x4 и Genesis объединили усилия для создания внедорожной версии кроссовера GV70. Проект носит название GV70 Project Overland и будет официально представлен на Essen Motor Show в начале декабря. Рецепт, как всегда, прост. Во-первых, машине, чтобы она могла увереннее штурмовать разнообразные преграды, увеличили дорожный просвет и расширили колею (+50 мм). Во-вторых, на место штатных колес установили 18-дюймовые KlassikB с шинами Continental ATR.

delta4x4

На крыше GV70 появился экспедиционный багажник со светодиодными люстрами PIAA. А в бампере — дополнительные прожекторы. К слову, всё это похоже на GV70 Camping Gear Black Edition. О силовой установке delta4x4 сказать нечего. Так что, по всей видимости, она осталась без изменений. В Европе GV70 продается с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 (304 л.с., 421,7 Нм ) и с дизелем 2.2 (201 л.с., 440 Нм). Оба двигателя сочетаются с восьмидиапазонным автоматом. Привод полный. За доплату доступен дифференциал E-LSD, который позволяет реализовать векторизацию тяги на задней оси.