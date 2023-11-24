Ford запатентовал систему удлинения пикапов

Ford запатентовал систему удлинения грузовой платформы для пикапов
Компания Ford научила свои автомобили растягиваться для перевозки длинномерных грузов.
Как пишут журналисты SPEEDME.RU, Ford подала заявку на патент на систему удлинения грузовой платформы, предназначенную для пикапов и предоставляющую возможность перевозки более длинных предметов при необходимости. Заявка была опубликована Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) 16 ноября, но была подана компанией в мае прошлого года.
В представленном описании Ford рассматривает идею разделения грузовой платформы на две части. Внешние стенки крепятся к раме, как это обычно делается в случае пикапов, но между ними находится платформа, способная перемещаться вперед и назад по направляющим.
Эта подвижная платформа фактически создает грузовую платформу для пикапа. Задняя дверь, вместо крепления к боковым сторонам, прикрепляется к задней части грузовой платформы. Впереди расположена откидная панель, которая закрывает пространство пола между платформой и стенкой кабины, когда платформа выдвинута вперед.
Также в документе описана модель, к которой Ford планирует применить данную разработку, называя ее электрифицированным транспортным средством.