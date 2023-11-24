Ford запатентовал систему удлинения пикапов

Компания Ford научила свои автомобили растягиваться для перевозки длинномерных грузов.

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Как пишут журналисты SPEEDME.RU, Ford подала заявку на патент на систему удлинения грузовой платформы, предназначенную для пикапов и предоставляющую возможность перевозки более длинных предметов при необходимости. Заявка была опубликована Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) 16 ноября, но была подана компанией в мае прошлого года.

В представленном описании Ford рассматривает идею разделения грузовой платформы на две части. Внешние стенки крепятся к раме, как это обычно делается в случае пикапов, но между ними находится платформа, способная перемещаться вперед и назад по направляющим.

Эта подвижная платформа фактически создает грузовую платформу для пикапа. Задняя дверь, вместо крепления к боковым сторонам, прикрепляется к задней части грузовой платформы. Впереди расположена откидная панель, которая закрывает пространство пола между платформой и стенкой кабины, когда платформа выдвинута вперед.

uspto.gov