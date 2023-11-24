В России заканчиваются официальные запчасти для Hyundai и Kia

Mash: в России заканчиваются официальные запчасти к автомобилям Hyundai и Kia
В России может возникнуть дефицит запчастей к автомобилям Hyundai и Kia, а также другим корейским машинам. Об этом сообщил Mash.
Сейчас запасов оригинальных запчастей на складах в России осталось совсем мало, а срок ожидания поставок составляет от 3 месяцев. В перспективе сложившаяся ситуация может привести к повышению цен на запчасти и комплектующие к корейским автомобилям. Представители дилерских центров пояснили, что с каждым днем заказать нужную деталь становится сложнее.
Официальных поставок комплектующих пока не предвидится, а на этом фоне серые импортеры начали повышать цены.
«В одном из техцентров уже четвёртый месяц пытаются получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для KIA Seltos. Из более масштабного — ШРУСы, глушители и прочее. В итоге тем, кто на гарантии, ждать ремонта теперь придётся ощутимо дольше, а тем, кто без, — ещё и прилично доплатить», - говорится в сообщении Mash.