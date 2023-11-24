В России заканчиваются официальные запчасти для Hyundai и Kia

«В одном из техцентров уже четвёртый месяц пытаются получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для KIA Seltos. Из более масштабного — ШРУСы, глушители и прочее. В итоге тем, кто на гарантии, ждать ремонта теперь придётся ощутимо дольше, а тем, кто без, — ещё и прилично доплатить», - говорится в сообщении Mash.