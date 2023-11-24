Специалисты выяснили, как часто самокатчики скрываются с места ДТП

Самокатчики спровоцировали 88% случаев столкновения с автомобилями и в трети из них они покидали место происшествия. Об этом со ссылкой на статистику страховой компании «Согласие» за 2023 год пишет «Российская газета».

Эксперты страховой компании изучили статистику аварий с участием водителей застрахованных по каско автомобилей и самокатов за текущий год. Они пришли к выводу, что чаще всего причинами ДТП становилось передвижение водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость и пересечение транспортных потоков.

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При этом в 35% происшествий самокатчики после столкновений тут же покидали место происшествия. Лидером по количеству аварий со средствами индивидуальной мобильности стала Москва, там произошло 54% таких ДТП. На втором месте находится Московская область, где зафиксировано 12% аварий. Остальные случаи ДТП с участием самокатов произошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Ижевске, Казани, Кемерово, Перми, Ярославле и других российских городах.

Чаще всего столкновения были в июле и августе: в эти месяцы зафиксировано по 15% и 17% ДТП соответственно.

Специалисты отмечают, что нередко автомобилисты обращались по страховым полисам, в том числе из-за повреждений припаркованных машин неосторожными самокатчиками.

А самую большую страховую выплату в 344 тысячи рублей получил в этом году из-за ДТП с самокатом в Новой Москве владелец Honda CR-V. Водитель не пропустил 17-летнего подростка на электросамокате, и произошло столкновение. Юноша не пострадал. А у автомобиля потребовалось восстанавливать капот, передний бампер, переднее ветровое стекло и правое крыло, отметили в страховой компании «Согласие».

Ранее публикованные данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД России свидетельствуют, что количество ДТП с электросамокатами и средствами индивидуальной мобильности в России за девять месяцев текущего года выросло в три раза и составило более 2,6 тыс. случаев. В результате ДТП погиб 31 человек, травмы получили 2,72 тыс. человек, в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет.