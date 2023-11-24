В Китае будут разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям РФ
Китай готов разрабатывать модели автомобилей, которые будут отвечать потребностям российского рынка. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.
Он добавил, что китайские производители будут обеспечивать первоклассное качество продукции и предоставлять высококачественные услуги. Пекин также планирует способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран.
Вместе с этим посол выразил надежду, что Россия пойдет на встречу китайской автомобильной промышленности и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.
Напомним, что с января по октябрь Китай поставил в Россию легковых пассажирских автомобилей на общую сумму в 9,4 млрд долларов. Для КНР Россия является крупнейшим автомобильным рынком. На втором месте находится Бельгия с 5,2 млрд долларов с января по октябрь, на третьем — Великобритания с 4,8 млрд долларов.