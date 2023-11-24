В Китае будут разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям РФ

Китай готов разрабатывать модели автомобилей, которые будут отвечать потребностям российского рынка. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на II Российско-китайском автопромышленном форуме.

Он добавил, что китайские производители будут обеспечивать первоклассное качество продукции и предоставлять высококачественные услуги. Пекин также планирует способствовать интеграции цепочек производства и поставок в автомобильной сфере двух стран.

Вместе с этим посол выразил надежду, что Россия пойдет на встречу китайской автомобильной промышленности и упростит китайским компаниям производство, продажу и работу в России.