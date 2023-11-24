В России начнут продавать Nissan китайской сборки под брендом Oting

В России начнут продавать «Ниссаны» китайской сборки под брендом Oting
На российский рынок придет китайская автомобильная марка Oting. Как сообщает Quto.ru, автопроизводитель SINOMACH Automobile собирается продавать в России внедорожник Paladin — он построен на базе Nissan Terra образца 2018 года.
Бренд подписал дистрибьюторское соглашение, которое будет действовать пять лет. При этом на 2024 год планируется дебют еще двух моделей, созданных на платформе Nissan.
Oting Paladin оснащен лицензионный мотором Mitsubishi на 2,0 литра — на домашнем рынке его мощность составляет 220 л.с. Он работает с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода, которая имеет жесткое подключение передней оси. От Nissan Terra его также отличает иная решетка, оформление интерьера и другие различия.
В Китае Paladin стоит от 170 тысяч юаней (около 2,1 млн рублей).Отметим, что Nissan Terra сейчас ввозится в Россию по параллельному импорту, но стоят они значительно дороже — от 3,8 млн рублей. Выпуском внедорожников занимается предприятие Zhengzhou Nissan, половина которого принадлежит китайскому концерну Dongfeng.