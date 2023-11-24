В России начнут продавать Nissan китайской сборки под брендом Oting

На российский рынок придет китайская автомобильная марка Oting. Как сообщает Quto.ru, автопроизводитель SINOMACH Automobile собирается продавать в России внедорожник Paladin — он построен на базе Nissan Terra образца 2018 года.

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Бренд подписал дистрибьюторское соглашение, которое будет действовать пять лет. При этом на 2024 год планируется дебют еще двух моделей, созданных на платформе Nissan.

Oting Paladin оснащен лицензионный мотором Mitsubishi на 2,0 литра — на домашнем рынке его мощность составляет 220 л.с. Он работает с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода, которая имеет жесткое подключение передней оси. От Nissan Terra его также отличает иная решетка, оформление интерьера и другие различия.