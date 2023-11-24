Exeed представит в России обновленный кроссовер VX

Компания Exeed, которая входит в концерн Chery, до конца 2023 года представит на российском рынке обновленный кроссовер VX. Об этом сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя.

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Подробности о модернизированной модели не уточняются. Кроссовер Exeed VX текущего поколения — это самая крупная модель марки в России, длина модели составляет 4970 мм при колесной базе 2900 мм. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. (385 Нм), до «сотни» кроссовер способен разогнаться за 8,5 секунды. Стоимость Exeed VX начинается от 5,3 млн рублей.