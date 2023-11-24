Россия наладила поставки Bentley

Компании «Автодом» удалось наладить поставки автомобилей Bentley на территорию России. Об этом сообщает Quto.ru.

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Машины появились в столичном дилерском центре, расположенном на Кутузовском проспекте. Доставить заказчику можно любую модель и в любой комплектации.

У покупателей есть возможность приобрести 550-сильный кроссовер Bentley Bentayga S небесно-голубого цвета а также аналогичную машину серого цвета. Первая оценивается в 39 млн рублей, вторая – почти в 50 млн рублей.

Также в салоне представлены длиннобазные Bentley Bentayga EWB. Однако пока их стоимость не раскрыта.

Официальные поставки Bentley заблокированы в рамках санкций Запада.

С 2022 года ввозить люксовые автомобили стали единичными экземплярами по схеме параллельного импорта через Армению, Белоруссию и Казахстан.