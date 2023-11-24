Pagani показала 850-сильный Imola Roadster

Итальянская марка Pagani представила ещё одну разновидность гиперкара Huayra, получившую имя Imola Roadster. Машина создана силами подразделения Grand Complications и по сути представляет собой улучшенную Huayra BC Roadster. Двигатель новинки знаком по другим Pagani — это разработанный Mercedes-AMG битурбомотор V12 6.0. На Imola Roadster его отдача доведена до 850 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента.

© Pagani

Компания Pagani представила ещё один экстремальный вариант гиперкара Huayra — Imola Roadster. Двухдверка создана отделением спецпроектов Grand Complications, и по факту это не просто открытый вариант Imola Coupé, а изысканный симбиоз Huayra BC Roadster и трековой Huayra R. Сам же производитель называет новинку «результатом исследования влияния потоков воздуха и формы кузова на прижимную силу».

Pagani

Аэродинамическая проработка здесь действительно на высоте. Заявлено, что на 280 километрах в час Imola Roadster создает прижим, эквивалентный 600 килограммам. Перегрузки в поворотах и при торможениях достигают 2,2 g. Ради улучшения охлаждения родстеру увеличили воздухозаборники в переднем бампере, добавили прорези в крыльях и вентиляционные решетки для отвода теплого воздуха из задних колесных арок.

Pagani

Шасси Imola Roadster изготовлено из композитов Carbo-Titanium HP62-G2 (углерод-титан) и Carbo-Triax HP62 (микс из углеродного волокна, АБС-пластика и полиамидов). Сухая масса машины — всего 1260 килограммов, на 61 килограмм меньше Imola Coupé, причем пять из них сэкономила технология окраски Acquarello Light. Цвет при этом остался таким же насыщенным, глубоким и блестящим.

Pagani

Гиперкар оснащен адаптивными амортизаторами, активными закрылками и модернизированным V12 6.0 от Mercedes-AMG, который настроена на отдачу 850 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента (у купе — 827 л.с.). Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый «робот» Xtrac с трёхдисковым сцеплением и электронноуправляемый дифференциал. Из динамических характеристик известна максималка — 350 километров в час.