Снегопад привел к трехдневной пробке на участке трассы М-5

В результате сильного снегопада на участке трассы М-5 образовалась большая трехдневная пробка. Она растянулась почти на 8 км, сообщает RT.

Один из водителей заявил, что в пробку он попал в районе Сызрани. По его словам, движения нет, в частности в сторону Челябинска.

«Еду и чай им не приносят, греться приходится в заведенной машине, а заправка бывает одна на 250— 300 км», — пишет канал со ссылкой на собеседника.

Информацию о затрудненном движении подтвердили в Минтрансе Башкортостана. Ведомство обратилось к водителям с призывом не выезжать по возможности на трассы.

Ранее СМИ сообщили, что на заснеженной дороге на подъезде к КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка. Из-за снегопада люди не могли пересечь границу России и Грузии.