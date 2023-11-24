Средняя выплата по ОСАГО впервые превысила 100 тысяч рублей

В октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО достигла нового рекорда и впервые превысила 100 тысяч рублей, составив 100 698 рублей. Это на 22,4% больше, чем средняя выплата по ОСАГО в январе этого года. При этом общая средняя выплата по итогам 10 месяцев 2023 года составила 88,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 17% (75,6 тыс. рублей в 2022 году). Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2023 года составляла 82 836 рублей, во втором - 86 545 рублей, а по итогам третьего квартала средняя выплата по ОСАГО достигла 93 097 рублей. При этом средняя стоимость полисов немного снизилась. Если в первом квартале 2023 года она составляла 7 943 рубля, то по итогам 10 месяцев 2023 года уже 7 803 рубля.

Средняя стоимость полисов в октябре 2023 года составила 7 901 рубль, она снизилась на 0,7%, или на 55 рублей, по сравнению со средней стоимостью в сентябре 2023 года, а по сравнению с январем 2023 года в октябре она снизилась на 1,7%, или на 134 рубля.

Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев 2023 года составила 131,1 миллиарда рублей. Количество заключенных договоров составило 34,4 миллиона. Собранные за этот период средства по ОСАГО составили 268,2 миллиарда рублей.