Volkswagen будет выпускать более дешевые электромобили в Китае за счет использования местных поставщиков.

Сегодня компания Volkswagen сообщила о разработке новой платформы для электромобилей начального уровня, специально предназначенной для китайского рынка. В целях оптимизации расходов немецкий автопроизводитель планирует интегрировать больше компонентов от местных поставщиков в свои будущие электромобили. Этот шаг направлен на укрепление позиций компании на крупнейшем автомобильном рынке в мире.

Новая архитектура, получившая название A Main Platform, будет специально адаптирована к предпочтениям китайских потребителей, сообщает издание SPEEDME.RU. Она основана на существующей платформе MEB, но с упором на использование китайских узлов и компонентов. Первые модели на ее основе появятся на рынке в 2026 году.