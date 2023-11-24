Бюджетный кроссовер Hyundai Bayon продают в РФ от 2,35 млн рублей

На российский рынок вышел корейский кроссовер Hyundai Bayon, сборку которого в 2022 году наладили в Казахстане. Автомобиль продается по цене от 2,35 до 2,69 млн рублей, рассказали «Автоновости дня».

В нескольких регионах России в настоящее время есть в наличии не менее десятка экземпляров этой модели. Примечательно, что в Миассе за новый Hyundai Bayon просят 2,35 млн рублей, немного дороже его продают в Тюмени и Екатеринбурге, а в Петербурге за него просят 2,69 млн рублей.

Все машины – 2023 года выпуска, у кроссовера 100-сильный бензиновый атмосферник MPI объемом 1,4 л, с 6-ступенчатым автоматом, привод – только передний.

Покупателям предлагается на выбор три комплектации: Style, High-Tech и Prime. В топовой версии есть фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ABS и EBD, датчики давления в шинах, датчики света и дождя, светодиодные фары, обогрев зеркал, руля и передних сидений, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, а также передний и задний парктроники.

Hyundai Bayon